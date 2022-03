Strop si Berlín nestanovil, přijme všechny

„Poprvé všechny státy EU přijímají válečné uprchlíky, zejména naši východní sousedé. Je to úplně jiná situace, než jakou jsme dosud v Evropě zažívali,“ dodala ministryně, která v sobotu zavítala do přijímacího střediska na berlínském hlavním nádraží.

Mluvčí ministerstva vnitra znovu upozornil, že skutečný počet válečných uprchlíků přicházejících do Německa může být podstatně vyšší, protože údaje spolkové policie podchytí jen část z nich, a to i kvůli ne­existujícím hraničním kontrolám.

Ministr dodal, že nedojde ke „ztrátě kontroly“ vstupu jako během uprchlické krize v roce 2015: „Samozřejmě se nyní pozorněji díváme na to, kdo do Německa přichází. Spolková policie posílila kontroly na hranicích. To nám také umožňuje rychlejší registraci osob. Jedno je ale také jasné: nyní chceme pomáhat rychle a nebyrokraticky.“