Střípky štěstí ve válečném zmaru: novorozenci v Kyjevě tráví první hodiny života ve sklepě

Nedokážu si představit, co to musí znamenat pro tyto lidi. Jsou tu i otcové. Jeden z nich se na mě koukne a usmívá se. Usmívá se, protože jeho dítě žije a je v bezpečí v nemocnici, a všichni jsou zdraví a spokojení.

„Všechny děti, které se tady narodily, se narodily během války. Minulý čtvrtek se narodily první děti do nového světa, do Ukrajiny, na kterou zaútočili Rusové. Takhle malinké děti se narodily do něčeho, co možná nepochopí, ani až budou dospělé. Já jsem rád, že se narodily a přežily,” říká Husár.