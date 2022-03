Strčte hlavu za hranice a vlítneme i na vás, hrozí Moskva Polsku

„Je čas, aby si vedení země (Polska) uvědomilo, kde má hranice. Jenom si, Poláci, zkuste vystrčit hlavu jen 10 metrů za ně,“ prohlásil Šamanov podle britského serveru The Daily Mail. Dodal, že se budou konečné fáze konfliktu odehrávat v blízkosti polské hranice a že na zapojení polských jednotek by Moskva odpověděla „plnohodnotně včetně užití hypersonických střel“.

Poláci hodlají vyslání mírových jednotek navrhnout zřejmě už na právě probíhajícím mimořádném summitu NATO. Podle informací, které zveřejnil s odkazem na únik z utajovaných materiálů polský server onet.pl, by mohla Varšava nabídnout až 10 tisíc vojáků.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov již dříve varoval, že by takový krok znamenal zatažení NATO do konfliktu. Rozporuplné reakce zatím nápad s mírovými silami vzbuzuje rovněž mezi lídry Západu. Vyjasnit by je mohl právě probíhající summit v Bruselu.