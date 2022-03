Strach o uklízečku a manželka u bankomatu. Život ruského oligarchy se zásadně změnil

Ještě před samotným uvalením sankcí absolvovala Avenova manželka v Londýně náročnou misi. Podle serveru Financial Times dostala za úkol vybrat z bankomatů co možná nejvíce peněz v hotovosti, Aven totiž zřejmě tušil, že každým dnem bude jeho majetek na Západě u ledu.

Aven po uvalení sankcí připouští, že si není jistý, zda vůbec zvládne zaplatit základní výdaje. „Všechno, co jsme 30 let budovali, je teď v troskách. Naše podnikání je zničené a my budeme muset začít nový život,“ citoval deník Financial Times ruského podnikatele.