Rusové se snaží připojit Záporožskou jadernou elektrárnu k ruské síti

„Už jsme byli svědky barbarského, nemohu to nazvat jinak, přístupu ruských sil ve vztahu k této jaderné elektrárně. Stříleli z tanků na administrativní budovy se všemi kritickými IT systémy... Nikdo si nedokázal představit, že by se dnes mohlo něco takového stát, když celá Evropa už dříve byla na pokraji katastrofy,” připomněl incident z kraje března.

Podle něj by například Německo mohlo začít dovážet elektřinu vyrobenou v ukrajinských jaderných elektrárnách, i když samo už nechce jádro využívat. Vitrenko tvrdí, že ukrajinská elektřina je v tuto chvíli schopna nahradit 10 miliard metrů kubických ruského plynu. Výhodou takové transakce by navíc podle něj bylo, že by Evropa financovala ukrajinskou armádu a navíc by na tom bezprostředně získala.