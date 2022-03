Rusové pálili na evakuační koridor, sedm lidí zemřelo

Evakuovaní lidé byli donuceni se vrátit zpět do vesnice, která je v obležení ruských sil a střílí se tam.

Stále se nedaří evakuovat město Mariupol. Cesty z města jsou ostřelovány a podminovány. Místostarosta Serhej Orlov doufá, že se do Mariupole konečně dostanou autobusy, které mají obyvatele přepravit pryč. Byl by to už sedmý pokus.