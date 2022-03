Rusko tvrdí, že dluh splatilo, platbu ale musí povolit USA

Oba dolarové dluhopisy, které muselo Rusko do středy splatit, jsou pro zemi první zkouškou toho, zdali je schopna splácet své závazky vůči zahraničním věřitelům, zatímco svět na ni uvaluje masivní ekonomické sankce.

Moskva už dříve oznámila, že peníze na zaplacení má, ale že kvůli sankcím možná nebude schopna peníze do zahraničí odeslat. Pokud by Rusko nezaplatilo, ocitlo by se poprvé od bolševické revoluce před více než 100 lety na pokraji platební neschopnosti u závazků vůči zahraničí.