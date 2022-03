Rusko si klade podmínky: Neutralitu Ukrajiny a uznání Krymu

Peskov dodal, že Ukrajina si je podmínek vědoma. K otázce neutrality, tedy odmítnutí vstupu do bloků Evropské unie či NATO, mluvčí Kremlu dodal: „Ukrajina by měla udělat dodatky v ústavě, které by odmítaly jakékoli snahy o vstup do bloků. Toho je možné dosáhnout pouze změnami v ústavě.”