Rusko se vyhnulo platební neschopnosti

Ještě před týdnem analytici očekávali, že ve středu 4. května Rusko spadne do platební neschopnosti, ve které se naposledy ocitlo v roce 1918.

Americké ministerstvo financí totiž v rámci svých sankcí na začátku dubna Rusku zablokovalo platby za dolarové dluhopisy prostřednictvím rezerv uložených v amerických bankách. Chtělo tím Rusko donutit, aby sáhlo do vlastních dolarových rezerv.

Rusko se zákaz snažilo obejít tím, že dluhopisy chtělo splatit v rublech, to ale podle podmínek, za jakých dluhopisy vznikly, nebylo možné a z právního hlediska by to rovněž znamenalo platební neschopnost. Minulý týden v pátek tak ruské ministerstvo financí informovalo, že oba dluhopisy splatilo v dolarech.