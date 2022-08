Rusko lže o smrti zajatců, vyplývá z analýzy důkazů

Zástupce samozvané Doněcké lidové republiky Eduard Basurin prohlásil, že „poté, co ukrajinští váleční zajatci začali promlouvat o zločinech, které spáchali na příkaz politických autorit Ukrajiny, byl (v Olenivce) nařízen útok“.

Důkazy navíc ukazují, že asi dvě stovky zajatců byly koncem července přemístěny z vězeňských ubikací do odděleného prostoru skladiště. Právě na něj podle analýzy 29. července dopoledne někdo zaútočil intenzivní střelbou.

Na záběrech po incidentu jde vidět, že střecha skladu ještě z většiny stojí. Podle experta osloveného CNN by však zásah raketou HIMARS zcela jistě střechu shodil celou.

Fotografie z vnitřku budovy zachycují ohořelý interiér se zuhelnatělými těly obětí. Zbytky raket HIMARS ale z nějakého důvodu působí nepoškozeně, ačkoli by je požár musel spálit také. Navíc vypadají, jako by je tam někdo úhledně poskládal.

Ani experti na zbraňové systémy kontaktovaní CNN si po prozkoumání záběrů nemyslí, že by útočníci použili HIMARS. „Nikde na videích není žádný kráter, postele se nepohnuly, pilíře se nepoškodily, ale vevnitř je vidět obrovský požár,“ poznamenal analytik Chris Cobb-Smith.

Podle analytiků by ani nedávalo smysl, aby Ukrajinci útočili salvovými raketomety. Zařízení v Olenivce se nachází asi 15 kilometrů od fronty a nákladný HIMARS, který se využívá na ostřelování z dálky, by se v tomto případě plýtval. Navíc by jej bylo jednoduché vystopovat.