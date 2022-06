Rusko je ukázkou degradace státu, řekl Zelenskyj

Jako příklady uvedl města Volnovacha a Mariupol. Kdysi to podle něj byla šťastná města, teď jsou tam vypálená místa, krátery po explozích.

„Tohle může dát Rusko svým sousedům Evropě a světu. Je to zřejmě nejrychlejší příklad degradace státu – to, co nám Rusko za těch 107 dní předvedlo,“ řekl Zelenskyj.