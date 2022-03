Reportér Novinek z Kyjeva: Do ulic se vrací lidé

Do ulic Kyjeva se pomalu vracejí lidé i auta. Podle kyjevského reportéra Novinek je to nejvíc od začátku války. Vláda dokonce vyzvala obyvatele, aby se vrátili do práce. Po ulicích sem tam přejede auto či přejdou lidé, rozhodně se ale zatím nedá mluvit o čilém ruchu. Všechno je navíc zavřené. Na každém rohu jsou pasové kontroly.