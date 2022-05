Realita válečné Ukrajiny: Vesnice duchů osvobozené i sedmkrát

„Tam, kde teď jsem, jsou vesnice, které už byly během války střídavě obsazeny a osvobozeny několikrát. V jedné jsme slyšeli, že si to Rusové s Ukrajinci v uvozovkách 'vyměnili' i třeba sedmkrát. Ale žije tam tak málo lidí, že to je taková vesnice duchů,” popisuje z Charkovské oblasti Husár.

Aktuálně se nachází v místech, kde je stále aktivní frontová linie. „Situace je tu hodně nestabilní, už se ani nedá říkat, že by lidé přemýšleli nad tím, jestli Rusové zase přijdou. Oni jsou o tom přesvědčeni,” říká.

Co zbylo po bojích v Charkově? Korespondent Novinek přináší záběry ze zničeného sídla guvernéra Válka na Ukrajině

Obyvatelé mají pokyn nechodit po nevyužívaných trasách, jelikož je velká pravděpodobnost, že budou zaminované. Odminování území Ukrajiny může trvat 5 až 10 let, upozornily ve čtvrtek úřady.

„Na západě je víc lidí, čili větší vůle to vyčistit. Tady to bude trvat delší dobu, situace je tak proměnlivá, že to vůbec nestíhají,” říká Husár.