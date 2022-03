Přispět lidem na Ukrajině lze z pohodlí domova. Fiktivní dovolenou

Ačkoliv na Ukrajině probíhá válka a lze si jen těžko představit, že by se někdo vydal do země na dovolenou, krátkodobé pobyty na platformě Airbnb jdou na dračku. Jedná se o jeden ze způsobů, jak lidé z celého světa pomáhají Ukrajincům. Pobyt si zaplatí, aniž by ve skutečnosti plánovali se na Ukrajinu vydat.