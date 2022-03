Prchající děti trápí panické ataky, říká dobrovolník na košickém nádraží

Vzpomíná na sedmdesátiletou lékařku z Charkova, která se hned po příjezdu chtěla zapojit do pomoci krajanům. „Ihned šla k dětem, povídala si s nimi, hrála si. To jim moc pomáhá,“ dodal energický dobrovolník.

„Vojáci? Tak tady nebyl ani jeden, přitom by v rámci civilní ochrany mohli hlavně na počátku hodně pomoci. Vše, co tady vidíte, stojí na dobrovolnících a soukromých darech. Jídlo, suroviny, deky, prostě vše darují majitelé restaurací a další firmy. Dělají zde i úředníci, ale ve svém volném čase,“ konstatuje Mňahončák.

Humanitární katastrofa se v Košicích každopádně nekoná, to vidíme na vlastní oči.

„Za celou dobu do Košic přijelo necelých 180 tisíc uprchlíků,“ upřesňuje Mňahončák. Zhruba taková masa přes Přemyšl-Medyku prošla za pouhé dva dny.

Česko žádá po EU 25 modulárních základen. Pomohly by s ubytováním uprchlíků

„V Košicích uprchlíci nezůstávají, je to tady jen přestupní stanice. Míří dál do Prahy, Varšavy, Krakova. Často mají zajištěný individuální odvoz dál do Holandska a Německa,“ dodává.