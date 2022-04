Podivná zpověď Marianny z mariupolské porodnice

„Říkali, že k žádnému náletu nedošlo. Potvrdil se tak náš názor. My jsme ho neslyšeli, oni ho také neslyšeli. Říkali, že to byla střela,“ říká mimo jiné Višehirská. Kromě dvou výbuchů prý bylo v oblasti naprosté ticho.

„Armáda nám nijak nepomohla,“ stěžuje si také na chování ukrajinských vojáků s tím, že jednoho dne vzali jídlo určené pro těhotné ženy. A kritizuje i fotografa agentury AP, který ji prý po útoku fotil, i když si to nepřála.

Jak původní šestiminutové video, tak následná pětadvacetiminutová verze evidentně obsahuje značné množství střihů, a to i uprostřed vět. Tázající je slyšet, kamera ale zabírá jen odpovídající dívku v růžovém svetru, která sedí na pohovce. V krátkém prostřihu se objevuje i dítě a její partner.

Višehirská se přímo do kamery podívá až v závěru, kdy mluví k ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. „Prosím, udělejte vše, co je ve vašich silách, abyste při jednáních dosáhl kompromisu. Je to nesnesitelný pohled,“ říká.