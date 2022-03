Patří obří Šeherezáda Putinovi? Podívejte se na šestipatrovou luxusní jachtu

Vzhledem k tomu, že doposud není známý majitel Šeherezády, italské úřady jachtu nezabavily. Není totiž jasné, zda spadá do seznamu sankcí Evropské unie, které byly na Rusko uvaleny.

Šeherezáda pluje pod vlajkou Kajmanských ostrovů a jejím kapitánem je Brit Guy Bennett-Pearce, který je vázán mlčenlivostí. V rozhovoru pro New York Times však uvedl, že Putina na palubě nikdy neviděl, nikdy se s ním nepotkal a nemyslí si, že by byl přímým majitelem. Nevyloučil však, že majitelem je ruský občan.

Podle New York Times se jachta v roce 2020 vydala do Rudého moře, a v témže roce podnikla dvě plavby do Soči. Podle výpovědi bývalého člena posádky se Šeherezádě přezdívalo „Putinova jachta”. Uvedl rovněž, že v době, kdy byl „šéf” na palubě, byla posádka tvořena výhradně ruským personálem.