Německo posílí ochranu Ukrajinek

„Každý, kdo se snaží zneužít těžké situace uprchlíků, by to měl vědět: Na takové činy budeme reagovat plnou silou zákona,“ řekla politička sociální demokracie (SPD) listu Bild am Sonntag. Dodala, že nikdo by neměl zneužívat utrpení uprchlíků. „Takové útoky jsou hluboce zavrženíhodné.“ Proto nařídila na nádražích masivní přítomnost policistů v uniformách i v civilu.„Všechny jsme upozornili na to, aby okamžitě hlásili jakékoli nebezpečí a zasáhli,“ dodala.