Německo má spojence. Proti odstřihnutí ruského plynu a ropy je i Nizozemsko

Nizozemský premiér Mark Rutte se ve středu vyslovil proti zákazu importu ruské ropy a zemního plynu do EU, pro členské země bloku by to podle něj bylo neudržitelné. Záměr zastavit dodávky ropy a plynu z Ruska v reakci na invazi Moskvy na Ukrajinu ohlásily tento týden Spojené státy a Velká Británie, Německo však podobný krok odmítlo.