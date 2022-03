Na Ukrajinu putuje z Olomouce i přilba, která už zachránila život

Stovky lidí z Olomouce, Přerova i dalších obcí a měst v okolí se zapojily do humanitární sbírky na pomoc lidem na Ukrajině. V pátek byly tisíce balíků nakládány v Olomouci a nedaleké Velké Bystřici do kamionů, které je převezou do země čelící ruské agresi. V zásilce je i přilba, která zachránila život muži během základní vojenské služby.