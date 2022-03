Další naděje. V Turecku se sejdou dosud nejvyšší představitelé Ruska a Ukrajiny

„Už samotný fakt, že Rusové a Ukrajinci souhlasili s tím, že dorazí do Antalye, je důležitým úspěchem Turecka. Považují zdá se Turecko za věrohodného prostředníka, takže z toho máme velkou radost. Nevíme, kam jednání povedou, ale už to, že se uskuteční, je velmi důležité,“ prohlásil podle serveru Voice of America jeden z poradců tureckého prezidenta Ilnur Cevik.