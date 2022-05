Manželky bojovníků z Azovstalu se zlobí: Naše muže podle zradili

„Pluk Azov byl připraven, že se může dostat do obklíčení. Jeho bojovníci ale doufali, že ukrajinské ozbrojené síly v Mariupolu a městech kolem obstojí,“ říká podle webu The Daily Telegraph Julija Fedosjuková (26), jejíž manžel Arsenij (29) je četař. „To se nestalo. Nechali ruskou armádu ovládnout všechno kolem Mariupolu a pak obklíčit město,“ konstatuje trpce.

Pro pluk Azov nemůže být nic nečestnějšího a podlejšího. „Budou bojovat, bojovat až do konce a zemřou tam,“ říká smířeně. Pluk Azov nemá vyhlídky na milost. „Každý bojovník z Azovu, který se během posledních let vzdal Rusům, byl mučen a zabit. Před měsícem jednoho zajali. Natočili si s ním propagandistická videa a pak ho mučili a zabili,“ pokračuje Julija.

Julija a další manželky obránců Azovstalu cestují v současnosti po Evropě. Hovořily už s papežem Františkem a žádaly ho o pomoc. „Řekl, že by rád zorganizoval koridor pro lidi z Azovstalu, ale Putin to nechce dovolit. Hlavně vojáky nechce pustit,“ vysvětluje Julija.

Žádná z žen ale není skleslá, podle webu působí až překvapivě optimisticky. Mají plán, že se z Paříže, kde teď pobývají, dostanou do Londýna k premiéru Borisi Johnsonovi. A hýčkají představu, že lze vyjednat dohodu, že obránce Azovstalu převezme třetí země, kde zůstanou až do konce války. Británie, která by se do takových jednání podle nich pustila, to ale nejspíše nebude.