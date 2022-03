Mají ho hodně, ruské zlato ale nikdo nechce

Ta nyní nastala – země v důsledku sankcí ekonomicky trpí a spoléhá se především na vývoz dvou svých nejdůležitějších komodit: plynu a ropy. Ovšem západní země přitvrzují a diskutují o tom, že by přestaly od Ruska plyn a ropu dovážet. USA už se k tomu odhodlaly, závislejší Evropa zatím ne.

Každopádně čím méně kupců ropy a plynu bude Rusko mít, tím více budou pro něj obě komodity tak trochu zbytečné. A stejně tomu tak je i u zlata. „To je důvod, proč koupili své zlato, bylo to pro situaci, jako je tato. Ale pokud to (zlato) s vámi nikdo nesmění, tak je to jedno,“ řekl agentuře Bloomberg Fergal O'Connor, lektor z Cork University Business School.