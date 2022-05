Lékař z válečné zóny: Denně posíláme na západ vlaky s pacienty

Kde se teď nacházíte a jaká je tam situace?

V pátek ráno jsem přijel do Dnipru, momentálně je tu klid. Čas od času jsou sice slyšet sirény a ozývají se exploze, protože je Dněpropetrovská oblast ostřelována. Přímo město ale ne.

Co přesně na ukrajinské misi děláte?

Mám poměrně dlouhou zkušenost s Lékaři bez hranic. Pracuji pro ně 22 let. Moje práce jako zvláštního poradce teď spočívá v koordinaci toho, kde jsou zrovna naše týmy potřeba a co v dané oblasti chybí nejvíce.

Co tedy musíte řešit?

V první řadě pomáháme vysídleným lidem z okupovaných oblastí. Třeba do Záporoží přichází velké množství lidí z Mariupolu, kde byli týdny a týdny pod ostřelováním. Umíte si představit, jak se to na nich podepsalo fyzicky i psychicky. A naše týmy jim poskytují medicínskou i psychologickou pomoc.

Přímo na frontovou linii dodáváme chirurgické vybavení, traumatologické soupravy, pomáháme se zajištěním dodávek vody nebo elektřiny. Občas také obstaráváme operační stoly nebo lampy. Vypomáháme i s výcvikem lékařů, například v triáži (třídění pacientů, určování priorit pro ošetření podle míry zranění – pozn. red.) pro případ, že by dorazilo větší množství raněných. Dohlížíme i na kapacity ambulancí pro evakuaci lidí z hotspotů.

Z tamních nemocnic jsou převáženi do zařízení v Záporoží nebo Dnipru.

Na starost máte také dva evakuační vlaky. Jak často převážejí pacienty?

Každý den. Je to poměrně zaběhlá a komplexní aktivita, ale funguje to dobře. Ve vlacích je medicínské vybavení s jednotkou intenzivní péče. Převážíme pacienty z Kyjeva, Černihivu, Charkova, Záporoží nebo Dnipra do západní části Ukrajiny, především do Lvova. Buď jsou léčeni tam, nebo pokračuji do západních zemí, což se děje ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a železničními dopravci.

V oblastech, které zmiňujete, byl už před víc než měsícem kritický nedostatek vody, potravin i léků. Zlepšila se nějak situace?

Bohužel ne. Zejména v Luhanské a Doněcké oblasti je dál akutní nedostatek čisté a pitné vody. Výbuchy tam zničily vodní potrubí i filtrační stanice. Bez dodávek čisté vody je ak­tuálně velká oblast, což může být velký problém a nebezpečí zároveň. Zejména v nadcházejících teplých měsících, kdy se bude zvyšovat riziko vypuknutí nejrůznějších nemocí. Musíme být v pohotovosti.

Snažíte se tomuto riziku nějak předejít?

Snažíme se zajistit vodní pumpy, nádrže s vodou i různé dezinfekční a čisticí prostředky. Zároveň se domníváme, že musíme být zapojeni do sledování kvality vody a jejích úprav. Jinak může nastat v příštích měsících velký problém.

Jak důležitá je v tuto chvíli psychologická pomoc prchajícím z válečných zón?

Naším úkolem je dostat se k maximálnímu množství lidí co nejdříve a přímo tady na Ukrajině. Asistenci a navazující expertní pomoc můžeme nabídnout těm, kteří zůstanou v Záporoží, Dnipru nebo jsou třeba na cestě do Vinnycje. Někteří lidé z okupovaných oblastí odcházejí dál do zahraničí, třeba do Polska nebo Česka, a odbornou pomoc vyhledají až tam. Pravděpodobně ale až po několika týdnech od traumatizující události. To může být problém.

Občas vidíme případy, kdy se objeví psychické potíže i s odstupem několika týdnů od traumatu. U dětí se to projevuje tak, že se schovávají pod stůl, když se ozve hlasitější zvuk. Dospělí a senioři pak zůstanou paralyzovaní zírat na jedno místo. Potom co byli někteří denně po několik týdnů vystaveni bombardování, potřebují psychologickou pomoc. Taková věc člověka traumatizuje na zbytek jeho života.

I nemocnice byly opakovaně terčem ruského ostřelování nebo byly zasaženy bombou. Pořád v nich operujete, nebo jste se kvůli bezpečí přesunuli?

Při lékařských transportech se setkáváme s lidmi přímo v ostřelovaných oblastech. Zasaženy byly i nemocnice v první linii, kde pomáháme. Třeba Orichivská nemocnice v jižní části Záporožské oblasti to při bombardování odnesla. Náš tým tam naštěstí v tu chvíli nebyl.

Nezůstáváme tam přes noc. Přicházíme jen na chirurgické zákroky a zkontrolovat fungování autonomního systému pro dodávky vody nebo elektřiny, pak odcházíme. Dobrou práci odvádějí místní autority a lékaři, kteří navýšili kapacity na všech chirurgických odděleních. Problém je ale v tom, že ne všechny nemocnice v první linii mají možnost léčit i civilisty, jelikož se musela péče přizpůsobit válce.

Sledujete od vypuknutí války změny v náladách ve společnosti, v ochotě místních pomáhat?

Musím říct, že je neuvěřitelné, když vidím, jak jsou místní lidé mobilizovaní. Stovky dobrovolnických skupin stále s enormním nasazením shánějí zdroje, humanitární pomoc, potravinové zásoby, léky. Podobné to bylo během Majdanu (přelom let 2013 a 2014 – pozn. red.). V té době jsem přišel na Ukrajinu a tehdy byla vidět obrovská vlna solidarity. Teď se to děje ve větším měřítku, lidé usilují o obnovu země.

Na druhou stranu je válka. Sledujete přesuny vysídlených lidí, několikrát za den se roze­zní sirény... Kavárny ale stále zůstávají otevřené a lidé se snaží vrátit do normálních kolejí, jak jen to jde. Ukrajinci jsou docela silný národ.

Jak očekáváte, že se bude situace vyvíjet dál?