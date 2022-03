Kuleba: Vyjednavači nevyřeší vše, o místo schůzky prezidentů se tvrdě soupeří

Soupeření o místo, kde by se v budoucnu mohla konat klíčová schůzka ruského a ukrajinského prezidenta Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského, je už tvrdší než o pořádání olympijských her, prohlásil šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba. Podle ukrajinské prezidentské kanceláře jednání o míru pokračují, jsou ale velmi obtížná. Zástupce kanceláře ujistil, že Ukrajina nepřistoupí na kompromis, kvůli kterému by se musela vzdát budoucího členství v Evropské unii.