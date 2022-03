Jednou budu sochařem, těší se malý Alex

Děti ukrajinských uprchlíků nemíří jen do základních škol, ale také do těch uměleckých. Na Základní umělecké škole Štítného v Praze 3 se žáci, kteří utekli před válkou, už zapojují do výuky. Jelikož je ve škole velká mezinárodní komunita, podle ředitele Vladimíra Vo­šahlíka nebudou mít nově příchozí žáci se začleněním se do kolektivu problém.