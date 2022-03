Izraelský premiér: Rusové chtěli Zelenského sesazení, o tom se už nejedná

„Myslím si, že holokaust nelze přirovnat k ničemu jinému. Bylo to jedinečné dění v lidských dějinách, metodické a masové vyhlazení národa v plynových komorách. Nechtěl bych ale být v jeho (Zelenského) situaci. Jeho národ čelí velmi obtížné válce, stovkám mrtvých a milionům přesunutých,” řekl Bennett na konferenci pořádané zpravodajským serverem Ynet.

„Rusové původně požadovali Zelenského sesazení a odzbrojení ukrajinské armády. O tom se už nejedná. Základní ukrajinský požadavek bylo přijetí do NATO, a to už bylo také z jednání odstraněno, takže se dá říci, že se podařilo pokročit,” sdělil premiér, jehož Financial Times minulý týden označil za hlavního prostředníka rozhovorů. Izrael má dobré vztahy jak s Ruskem, tak s Ukrajinou.