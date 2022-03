Izrael se otáčí k Rusku zády. Riskuje hodně

„Izrael byl a bude na správné straně historie. To jsou naše hodnoty. Naším nejdůležitějším spojencem byly a jsou Spojené státy,” uvedl izraelský ministr zahraničí Jair Lapid.

Ukrajinská ambasáda v Izraeli šikuje dobrovolníky do boje s Ruskem

Zásadní je ale vojenská přítomnost Ruska v sousední Sýrii, která je pro Izrael dvousečnou zbraní. Židovský stát zatím těží z dohody o koordinaci, která mu umožňuje zasazovat v Sýrii údery proti íránským silám, které do země pašují zbraně. Přestože Moskva chrání režim syrského prezidenta Bašára Asada, těmto izraelským úderům ponechává volnost.

„Naši američtí partneři to jistě chápou. Izrael má fakticky bezpečnostní hranici s Ruskem, které je nejvýznamnější vojenskou mocností v Sýrii. Pomáhají nám v naší odhodlané bitvě proti íránskému opevnění na naší severní hranici,” vysvětloval Lapid důvod, proč Izrael v první vlně jednoznačné odsouzení Ruska nepodpořil.

Pokud by se Rusko v odvetě rozhodlo pozastavit koordinační mechanismus pro letecké zásahy v Sýrii, mohlo by to způsobit další kolizi podobnou té z roku 2018, kdy syrská protivzdušná obrana sestřelila ruské letadlo, když mířila na izraelský stroj. Incident tehdy způsobil poměrně závažnou ruskoizraelskou diplomatickou roztržku.