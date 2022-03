Humanitární vlak přivezl do Česka přes 70 uprchlíků z Ukrajiny

Do příhraniční Přemyšle vlaková souprava o deseti lůžkových a sedmi nákladních vagonech dorazila ve středu v ranních hodinách. Nákladní vozy se tam odpojily a pokračovaly na nákladové nádraží, kde byl jejich obsah během dne přesunut do ukrajinských vagonů. Ty s ním měly pokračovat do válkou zasažených ukrajinských měst.

Náklad zahrnoval asi 400 palet potravin, základních hygienických potřeb, spacáků, karimatek a technického vybavení. Zboží darovaly české firmy, část zakoupila organizace Člověk v tísni ze sbírky SOS Ukrajina.

Osobní část vlaku čekala na uprchlíky, kteří z Ukrajiny na nádraží v Přemyšli přijížděli v průběhu celého dne. Dobrovolníci jim na nástupišti rozdávali teplé jídlo a čaj, dětem dokonce i plyšové hračky. K dispozici byla také další materiální i lékařská pomoc. Plynulost provozu zajišťovali dobrovolníci, policisté i armáda.

Ukrajinští uprchlíci přijíždějící do Polska ze Lvova. Foto: Novinky

„Ve vlaku z Kyjeva do Lvova jsme si nemohli ani sednout. Hračky a sladkosti, které děti dostaly po překročení hranice, pro ně byly jako nějaký lék,“ říká Anna, která uprchla se svým jedenáctiletým synem. Společně měli namířeno do Prahy, kde žije Annina sestra.

Za celou středu přijely do Přemyšle celkem tři vlaky ze Lvova a jeden z Oděsy. Většina cestujících, kteří z nich vystoupili, o humanitárním vlaku mířícím do Česka nevěděla, protože ho nezobrazovaly běžné odjezdové tabule. O spoji informovali až organizátoři, kteří si v nádražní hale sepisovali jmenné seznamy podle toho, kam kdo z uprchlíků chtěl odjet.

„Snažím se to tady koordinovat, protože tu byl hrozný chaos. Teď už se to trochu pročistilo. Zájem o cesty do Česka je velký, denně tam chtějí stovky lidí,“ popisuje dobrovolník Lukáš Graca, který na polsko-ukrajinské hranice přijel pomáhat z Čech.

Kvůli nepřehledné situaci na nádraží humanitárním vlakem nejdřív mělo odjet asi jen okolo 30 lidí. Po příjezdu posledního spoje ze Lvova ale zájemců výrazně přibylo a kapacita vlaku o celkem 600 lůžkách se z většiny zaplnila. Kvůli čekání na tento spoj vyjel humanitární vlak z Přemyšle se zpožděním dvě a půl hodiny. Uprchlíci do něj nastoupili už po pasové kontrole. Ve vagonech obdrželi teplou večeři a děti dostaly také hračky.

„Pracovala jsem v Kyjevě jako zubařka. Teď musím jet sem a nevím, co tady budu dělat ani kde budu pracovat,“ říká čtyřiadvacetiletá Jana, která s sebou na útěk kromě batohu vzala také svou kočku. Do vlaku nastoupila spolu s o pár let starší Marinou. „Oblékly jsme si toho na sebe co nejvíc, abychom toho co nejméně táhly. Na vlak jsme šly pěšky, MHD v Kyjevě nejezdí,“ vzpomínají dívky.

Obě cestující jsou myšlenkami u svých nejbližších, kteří museli zůstat doma. Janina sestra před třemi týdny porodila miminko, teď s ním ale nemůže nikam odjet. „Sedí s dítětem v úkrytech, ve městě mezitím docházejí plenky i dětská výživa. Chybí jí sunar, dali jí jen několik balení. Nemůže ale ani kojit, protože ze stresu nemá mléko,“ líčí nešťastně Jana.

Další z cestujících jménem Viktoria odjela do Česka hlavně za prací. Ze strachu, že by jí děti kvůli statusu uprchlíka byly odebrány, je raději nechala doma s jejich babičkou a dědečkem. „Manžel šel bojovat. Pocházíme z Nikolajevské oblasti. Těsně po mém odjezdu rozbombardovali hlavní most do naší vesnice. Za mnou už se nemohl nikdo dostat pryč,“ vypráví Viktorie.