Humanitární koridory do Ruska? Přestaňte manipulovat, zlobí se Kyjev

Ukrajina v reakci zaslala ruské protistraně dopis se svou vizí humanitárních koridorů. Měly by vést do dalších ukrajinských měst: z Charkova do Lvova, Užhorodu a Ivano-Frankivsku; z Volnovachy do Pokrovsku; ze Sumy do Poltavy; z Izjumu do Lozovy; z Balaklije do Pervomajsku a z Mariupolu do Záporoží.