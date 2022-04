Doufám, že nás naši muži pomstí, říká znásilněná z Chersonu

„Pochopila jsem, že se na mě dívají, rychle jsem odešla z obchodu... Šli za mnou celou cestu, až do bytu. Vtrhli do dveří, nestačila jsem se ani otočit. Mlčky mě pohodili na postel, přitlačili samopalem, svlékli mě. Skoro nemluvili, jen mi nadávali. Je to hnus, odporné, nechce se mi žít,“ říká s pláčem na videu natočeném agenturou AFP, které zveřejnila internetová televize currenttime.tv. Vojáci podle ní odešli ve čtyři hodiny ráno.

„Jsem porodní asistentka. Věděla jsem, jak se ošetřit,“ sdělila s odstupem několika týdnů od hrůzné události žena otočená do kamery zády. „Doufám, že tady bude Ukrajina a že nás naši muži pomstí. Chci ukázat prstem na ty místní, kteří ukazovali na nás,“ dodává.

„Je to zbraň“

Podle Larysy Denysenkové z Asociace JurFem, v minulosti šéfky národního oddělení Transparency International, sexuální násilí na ženách je masová praxe v chování ruských vojáků.

„Ruská armáda používá znásilňování jako zbraň, je to schválené a povolené psanými i nepsanými příkazy, i tradicí nelidského chování vůči ženám, dívkám i dětem,“ řekla portálu currentime.tv.

Podle jejích slov znásilnění mnohdy provázejí vraždy i týrání obětí. Mají vyražené zuby, polámané končetiny, vytrhané vlasy, popsala.

„Je to znásilňování v přítomnosti dětí nebo znásilňování nezletilých za přítomnosti rodičů. Také znásilňování v krytech za přihlížení všech přítomných, na které míří zbraněmi,“ svěřila se s poznatky od svých klientů.

Příběh ženy, která musela přihlížet znásilňování své dcery, vypráví ukrajinská psycholožka Vasylisa Levčenková.

„Do vesnice přišli kadyrovci (příslušníci čečenského oddílu ruské armády). Šli do rodinného domu, kde byla matka s dcerou. Řekli jim, aby se nehnuly, vyhazovali všechno ze zásuvek, brali to, co mělo nějakou hodnotu... Pak se dva muži vrhli na dívku a třetí si sundal opasek. Žena křičela, prosila, aby dítě nechali... Třetí pak šel za ní... Ztratila vědomí. Když se probrala, viděla zkrvavenou dceru. Ta od té doby vůbec nemluví,“ popsala pro portál ukrajinské redakce BBC News.

Hrozil, že zabije její dítě

O osudu 31leté ženy z obce Mala Rohaň informovala lidskoprávní organizace Human Rights Watch. Olha s pětiletou dcerou, matkou, sestrou a bratrem se schovávali ve škole. Když tam 13. března vtrhli ruští vojáci, jeden z nich vyhrožoval zbraní a Olhu přiměl, aby s ním šla do vedlejší místnosti. Tam ji donutil k orálnímu sexu a pak znásilnil.

„Dvakrát vystřelil do stropu a tvrdil, že mě tak chce ,motivovat‘,“ uvedla žena ve výpovědi. Hrozil také, že zabije její dítě. Ženě vyprávěl, že je mu 20 let a že mu připomíná spolužačku. Opakovaně ji znásilňoval a pak ji pořezal nožem na tváři a krku a usekl vlasy. Bil ji do tváře. Když odešel, ženy šly pěšky do Charkova a vyhledaly tam zdravotnickou pomoc.

Generální prokurátorka Iryna Venediktovová tvrdí, že zprávy o znásilňování žen mají úřady z okupovaných území i různých ohnisek napětí včetně Kyjevské oblasti, Černihiva, Charkova, Donbasu i z obléhaného Mariupolu. Podle ní však oběti mnohdy mlčí a žádné statistické údaje v současné době nejsou. Ženy mnohdy nevědí, jak se mají v podobných případech chovat.

„Ti, kdo zažili toto strašné násilí, nechtějí být ,statistickými případy‘. Vyšetřovatelé často získávají informace z otevřených zdrojů či od třetích osob, nikoli od samotných obětí násilí. Ne vždy se signály potvrzují,“ uvedla v televizi TSN.