DOKUMENT: Projev Volodymyra Zelenského k 16. dni války

Mariupol a Volnovacha zůstávají zcela zablokované. Přestože jsme udělali vše pro to, aby humanitární koridor fungoval, ruské jednotky palbu neukončily.

Navzdory tomu jsem se rozhodl, že do Mariupolu stejně pošlu konvoj kamionů. S jídlem, vodou, léky. Jsem vděčný všem řidičům – statečným lidem, kteří byli připraveni toto poslání splnit.

Okupanti zahájili tankový útok přesně tam, kde měl koridor života pro Mariupol být. Dělají to vědomě. Mají jasný rozkaz držet lidi v Mariupolu jako rukojmí, vysmívat se jim a neustále město bombardovat.

Tohle je naprostý terorismus od zkušených teroristů. Musíme si to přiznat, všichni máme co do činění s teroristickým státem.