DOKUMENT: Projev ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k národu

Dnes mám důležitou zprávu. Spojené státy udělaly krok, který výrazně oslabí okupanty. Donutí je to zaplatit za agresi, být odpovědní za zlo, které napáchali. Za všechno zlo. Amerika zakazuje dovoz ropy z Ruska, ropných produktů, plynu, uhlí. Zakazuje občanům USA jakékoli investice do ruského palivového a energetického sektoru.

Buď bude Rusko respektovat mezinárodní právo a nepovede válku, nebo nebude mít peníze na rozpoutání války. Najdou si jinou čerpací stanici. Nejde ale jen o peníze. Zákaz dovozu ropy do Spojených států oslabí teroristický stát ekonomicky, politicky i ideologicky. Protože jde o svobodu, o budoucnost. O to, kam se svět posune.

Při dnešním projevu v britském parlamentu jsem zmínil další těžké časy. Jiné, ale podobné. Rok 1940, kdy tyranie ohrožovala to, co považovala za malý ostrov. A byla si jistá, že ostrov neustojí brutální údery, bombardování a blokády.

Dnes se nám podařilo zorganizovat humanitární koridor z města Sumy do Poltavy. Zachránily se stovky lidí. Humanitární náklad byl doručen. Ale to je jen procento toho, co je potřeba udělat. Co naši lidé, blokovaní Ukrajinci, očekávají? Jsme připraveni. Náš náklad je připraven. Naše doprava je připravena. Ale nelidé - nejsou připraveni. Střílí na evakuačních cestách. Blokují dodávku základních produktů a léků lidem.