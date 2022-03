DOKUMENT: Projev ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v britském parlamentu

Apeluji na všechny obyvatele Spojeného království. Na všechny lidi Velké Británie. Velcí lidé s velkými dějinami. Obracím se na vás jako občan a také jako prezident velké země s velkým snem a velkým bojem. Chci vám popsat našich 13 dnů. 13 dnů velké války, kterou jsme nezačali a nechtěli, ale vedeme ji. Protože nechceme ztratit to, co máme, co je naše – Ukrajinu. Stejně jako jste nechtěli ztratit svůj ostrov, když se nacisté chystali zahájit bitvu o vaši zemi, bitvu o Británii. 13 dní naší záchrany.