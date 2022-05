Dilema zemědělců: na pole, nebo do boje?

Velkou farmu vlastní už řadu let. Nyní se však obává, že by Rusové mohli na jeho silo za­útočit raketami. Na farmě se nachází více než 2500 tun z poslední sklizně, kterou letos nemohl prodat kvůli válce.

Mít zboží a nemít možnost dodávat ho do jiných zemí, to opravdu bolí

„Jindy by tento sklad teď na jaře zel úplně prázdnotou. Válka však zablokovala námořní cesty a zcela zničila přístav Mykolajiv. My zemědělci máme velké potíže s vývozem našich produktů,“ vysvětluje.

Majitel farmy nechává v dlaních protékat zrna kukuřice, která chtěl už dlouho prodat. Doufá, že Evropa najde způsob, jak námořní trasy znovu otevřít. Vlakem by se úrody do zahraničí mohlo přepravit deset­krát méně. „Mít zboží a nemít možnost dodávat ho do jiných zemí, to opravdu bolí,“ přiznává s povzdechem.