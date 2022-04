Další zvěrstva ruských vojáků. Znásilněna byla nezletilá dívka i 78letá babička

„Hledali mladé ženy, ale i babičky. Ptali se, jak se jmenují a kolik jim je let. Rodiny musely ukrývat ženy ve sklepech,“ popsala Dáša, která narazila na vojáky, když večer odešla ze sklepa nahoru, aby přinesla matce a čtyřem sourozencům něco k jídlu. Její otec žije na druhé straně vesnice.

„Byli tam dva vojáci, mluvili i s mojí matkou, tu pustili a mě vzali s sebou. Jeden z nich byl opilý a řekl mi, abych se svlékla, na což jsem mu odpověděla, že se svlékat nebudu. Namířil na mě zbraní a řekl, že mě zastřelí, pokud to neudělám, tak jsem to udělala. Střízlivý voják říkal tomu opilému, aby mě nechal být, dokonce mu říkal, že jestli mě nenechá, tak do půl hodiny přijede s dalšími vojáky a bude mít problém. Ale neposlechl ho,“ popsala Dáša, která s vojákem zůstala sama v pokoji, zatímco zbytek rodiny byl ve vedlejší místnosti.