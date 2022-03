Co se stalo s ruskými vzdušnými silami? Američtí experti jsou zmatení

Ačkoliv nahlíženo optikou prostých čísel a palebné síly Rusko Ukrajinu výrazně předčí, ukrajinské vzdušné síly jsou stále životaschopné a operují – proč, to je podle vojenských expertů záhadou.

Analytici očekávali, že po prvních salvách vypálených 24. února Rusko okamžitě zničí ukrajinské vzdušné síly a protivzdušnou obranu. Byl by to „logický a očekávatelný další krok, jehož svědky jsme byli téměř v každém vojenském konfliktu od roku 1938“, napsalo ve svém článku nazvaném Záhadný případ chybějícího ruského letectva výzkumné centrum RUSI v Londýně.

„Hodně z toho, co (Rusové) dělají, je matoucí,“ uvedl Rob Lee, odborník na ruskou armádu z výzkumného centra v americké Filadelfii, který předpokládal, že válka začne s „maximálním využitím síly“.

Vojenští experti konstatují, že ruské letouny na Ukrajině nejsou dobře koordinované s pozemními jednotkami, jejichž kolony byly vyslány mimo oblast dosahu jejich vzdušného krytí. Ruští vojáci jsou kvůli tomu zranitelní vůči útokům ukrajinských sil, a to včetně těch, které jsou nově vybaveny tureckými drony a americkými a britskými protitankovými střelami.

Vláda amerického prezidenta Joea Bidena odmítá žádosti Kyjeva na uzavření vzdušného prostoru nad Ukrajinou, jelikož by to vtáhlo Spojené státy do přímého konfliktu s Ruskem.