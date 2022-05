Chodorkovskij nastínil, jak rozbít ruské impérium

Podle Chodorkovského by se Rusko mělo stát „skutečným federálním státem“ a nejvyšším nástrojem moci by měl být parlament.

„V Rusku by neměla být prezidentská funkce, měl by existovat parlament a země by měla být federální, regiony by měla zastupovat federální centra. Pouze pokud bude Rusko reorganizováno na regiony, ztratí imperiální záměry,“ uvedl Chodorkovskij, který předsedá nadaci Otevřené Rusko.