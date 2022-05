Česká vláda podpoří běloruské disidenty. Kancelář by mohli mít na podzim

Bylo nám navrženo otevření organizace v Česku, která by byla podporována ministerstvem zahraničí. Nebude však mít žádný oficiální status, protože české MZV nechce přijít o své velvyslanectví v Minsku.

Řeč přišla také na potenciální otevření jakési styčné kanceláře, kterou by představitelé běloruské opozice mohli využívat pro konkrétní pomoc svým krajanům. Návrh, se kterým přišel loni prezident Miloš Zeman, podporovala už předchozí garnitura Andreje Babiše a současná vláda se zavázala, že v úkolu nepoleví.

„Bylo nám navrženo otevření organizace v Česku, která by byla podporována ministerstvem zahraničí. Nebude však mít žádný oficiální status, protože české MZV nechce přijít o své velvyslanectví v Minsku,” uvedl Viačorka.

„Hájit demokracii a lidská práva je pro nás prioritou. Když si v Česku běloruská opozice kancelář otevře, tak jsem připravený to podpořit. Konkrétní návrh nepadl, zatím tedy nemáme nic konkrétního, ale je důležité, aby zaznělo, že ministerstvo zahraničí tento krok neblokuje, právě naopak,” řekl Lipavský.

„Diplomatický status kanceláře by byla věc na delší debatu. V tuto chvíli je pro nás důležité udržet nás zastupitelský úřad v Minsku z důvodu pomoci tamním zastáncům lidských práv, nezávislým novinářům a akademikům,” dodal.

Litevská vláda nad tímto krokem dvakrát nepřemýšlela. „Byl to symbolický krok, ne nijak zásadní, prostě pokračování toho, co jsme dlouhá léta dělali,” řekl Novinkám bývalý ministr zahraničí Linas Linkevičius, který v současnosti působí jako poradce litevské premiérky.

„Jako každá jiná hlava státu, bojuje za zájmy svých lidí. To je její hlavní role. Naším cílem je, aby státy nepovažovaly režim Alexandra Lukašenka za legitimní a naopak legimitizovali Svjatlanu a její úřad,” řekla Krasulinová.

Podle zástupců opozice není v pořádku, že některé státy s běloruským diktátorem stále komunikují přes velvyslance. „Můžete fungovat na bázi charges d'affairs. To by bylo lepší, protože velvyslanec musí Lukašenkovi říkat 'pane prezidente'. Ukazuje to, že český stát toho člověka respektuje a legitimizuje,” kritizuje Krasulinová.