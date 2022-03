Britský premiér varoval před pokusy o opětovnou normalizaci vztahů s Ruskem

Britský premiér Boris Johnson varoval, že by se Západ po ruské invazi na Ukrajinu neměl snažit vztahy s Ruskem urovnat. Tvrdí, že by to byla chyba. Dodal, že Putin podle něj invazi na Ukrajinu zahájil, protože se obával její svobody a demokracie, a že pokud by Rusko zvítězilo, znamenalo by to budoucí zastrašování v Evropě od Baltského až po Černé moře.