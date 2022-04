Apokalypsa v Mariupolu: Mladá žena zachraňovala rodiče z obklíčeného města

Během prvních dní invaze bylo Anastasii Pavlovové bylo jasné, co bude válka pro Ukrajinu znamenat. Mladá žena utekla se svým snoubencem před bombardováním z Charkova, kde bomby padaly na rezidenční části města už od počátku, na jih země do Dnipra, kde se cítila bezpečněji. Stále však musela myslet na osud svých rodičů, kteří žijí na předměstí Mariupolu.

Oksaně se podařilo telefonicky se spojit s dcerou. „Nejezdi,“ varovala ji. Koncem března, po pěti týdnech války, se ale Anastasia rozhodla zkusit vjet do Mariupolu. Nebezpečnou a výjimečnou cestu, kterou podnikají z valné většiny spíše oficiální humanitární organizace. Najala si řidiče s dodávkou od dobrovolníků, kteří se také pokoušeli evakuovat lidi z obleženého města, a vyrazili ze Záporoží, posledního relativně bezpečného města před frontovou linií.

„Nikdo nechtěl jet první,“ vysvětluje Anastasia. „Měli za to, že pokud někdo zaútočí na kolonou vozidel, bude střílet nejprve na první auto. Můj řidič byl velmi odvážný a řekl: ‚My pojedem první.‘ Já se držela svého sedadla a pomyslela si: 'Okay, a je to. Rozhodla jsem se, ať se stane cokoliv.“