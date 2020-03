Nemáte doma respirátory? Liberecký kraj se kvůli jejich nedostatku obrátil na veřejnost

Podle Půty má krajský krizový štáb v zásobách nyní 4000 respirátorů FFP3, což podle něj pro záchrannou službu a zdravotníky na nejvíce exponovaných odděleních krátkodobě dostačuje, pro dlouhodobé pokrytí by ale záchranka, nemocnice i lékaři potřebovaly další.

„Ve filmu Kulový blesk se paní Jechová chodila ptát, co všechno mají sousedé před výměnou bytu doma, a vás by se určitě zeptala, jestli máte doma respirátor FFP3 a jestli by ho mohla vidět,“ řekl Půta po úterním zasedání krajského krizového štábu v Liberci.