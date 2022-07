Lipavský: Česko bude v čele EU usilovat o větší pomoc Ukrajině

„Je vidět, že návštěva poutá pozornost, že to je významný symbolický projev sounáležitosti střední Evropy s Ukrajinou, a proto nás přijme i prezident Zelenskyj. Zopakuji mu to, co všechno dělá ČR pro Ukrajinu a proč je pro nás důležité, aby Ukrajina ve svém boji obstála. Tvrdě každý den pracuji na tom, abych přesvědčil naše partnery, že mají pomáhat Ukrajině co nejvíce,” uvedl český ministr a dodal, že ruská agrese nemůže být zastavena smířením.