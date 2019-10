Kuberova cesta na Tchaj-wan leká diplomaty

Kubera se sice na dotaz, zda je rozhodnut Tchaj-wan navštívit, jednoznačné odpovědi vyhnul s tím, že vše se zatím plánuje, podle všeho se ale od cesty odradit nedá. A to i přesto, že sám uznává, že by mohla mít dopad na české firmy.

„Chápu, že by to mohlo ohrozit byznys asi dvacítky českých firem, jako je například Škoda, nejen PPF, jak se stále někdo domnívá. Rozumím tomu, že se firmy obávají, že se Čína v reakci začne šprajcovat a začne je omezovat. To je taková čínská specialita. To ale nejde vyřešit prostřednictvím médií, ale diplomatickou cestou,“ řekl Právu šéf Senátu.