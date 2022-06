Vyhlášením mobilizace by Putin přiznal slabost, říká rusista Svoboda

iframe

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Aktuální vývoj konfliktu, válečná propaganda a vojenská technika (00:48)

Jaký je cíl Ruska? (4:47)

Proč Vladimir Putin nevyhlásí mobilizaci? (8:37)

Lze brát ruskou propagandu a její představitele vážně? (9:51)

Ruský nacionalismus a ultranacionalismus (12:47)

Vládní rozpory, odchod Vladimira Putina a jeho potencionální nástupce (18:45)

Zastírací manévry ruské invaze na Ukrajinu (22:00)

Stav ruské ekonomiky a dopad sankcí, vliv putinovské politiky na obyvatele Ruska (27:57)

Čínský útok na ruská území ve vztahu k nerostným surovinám (37:19)

Vliv pravoslavné církve v Rusku (42:09)

Vyhlášení vítězství ve válce (45:22)



Radost, že se ukrajinským vojákům podařilo vytlačit ruské jednotky od Kyjeva a Charkova, pomíjí, protože Rusové opět postupují, byť pomalu a se značnými ztrátami. „Válka je to nyní už zřetelně opotřebovávací, i když má Rusko poměrně velké zásoby. Staré tanky z 60. let, kvůli nimž se někdo Putinovým vojákům posmíval, určitě také plní svoji funkci. Neozbrojení civilisti před nimi mají i tak respekt,“ uvedl Svoboda.

K vývoji na frontě však dodal: „Nemáme reálné a objektivní zprávy, takže se situace špatné komentuje. Musíme brát v úvahu fakt, že obě strany používají propagandu.“ Ani Rusko však podle něj nečekalo, že válka bude tak dlouhá a náročná.

Mobilizací by Putin přiznal neúspěch

Byť invaze na Ukrajinu trvá již téměř čtyři měsíce a postup je pomalejší, než Moskva očekávala, Vladimir Putin dosud nevyhlásil mobilizaci. „Jednoduše se dá odpovědět: protože to vypadá ošklivě. A přiznal by tím, že na boje na Ukrajině nestačí,“ zdůvodňuje Svoboda.

Putin vládne Rusku již skoro 23 let, pokud se započítá do toho období i jeho role premiéra. „A přitom ta jeho armáda není schopna porazit Ukrajinu, kterou považovali za lehkou kořist. Roli hrají v té zdrženlivosti ale určitě i politické ohledy,“ pokračoval Svoboda.

Propagandisté v prvních dnech invaze mlčeli

Velkou podporu ruskému prezidentovi poskytují jeho klíčoví propagandisté Vladimir Solovjov nebo Dmitrij Kiseljov, uvedl Svoboda a zdůraznil, že jsou schopni „vysvětlit” ruskému publiku řadu nehorázností: „Propagandisté jsou schopni vlastně vše, co se děje a stane, náležitě vysvětlit tak, že půjde o ruské vítězství, i když tomu tak nebude. Nevím, co by se muselo stát tak zásadního, aby přiznali porážku.“

Zmínil, že se vždy snaží vycítit, jakým směrem se orientuje politika Kremlu. „Pokud vytuší, že Kreml chce ustoupit, vše dokážou celkem flexibilně vysvětlit a krásně to podají.”

Podotkl však, že začátek války je zaskočil: „V prvních dnech té jejich speciální operace, jak o invazi na Ukrajinu hovoří, bylo viditelné, že jim trvalo skoro 10 dnů, než nalezli rovnováhu a zorientovali se.“

Sílící nacionalismus

Podcast se věnuje i sílícímu ruskému nacionalismu. Svoboda připomněl, že Putin, který překrucuje historii, zdůrazňuje, že navazuje na historický úkol Petra Velikého či cara Mikuláše I.

Pro některé ultranacionalisty je však postup ruských vojsk na Ukrajině stále nedostatečným a slabým. Jeden z nejznámějších agentů vojenské rozvědky GRU Igor Girkin, který pod krycím jménem Strelkov stál za vznikem separatistického hnutí na Dobasu, se nechal slyšet, že by chtěl vyhlásit mobilizaci a „spláchnout Ukrajinu”. Putina proto kritizuje. „A je to jen jeden z mnoha,” dodal rusista a zmínil, kolik na frontě bojuje ruských neonacistů.

„Tohle jsou lidé, kteří když se hodí, použijí se, když ne, tak se zavřou do vězení,” poznamenal Svoboda.

Sám však připustil, že ultranacionalisté jsou už ve vedení Ruska. Zmínil šéfa Roskosmosu Dmitrije Rogozina i bývalého prezidenta Dmitrije Medvěděva. Uvedl, že i oni jsou zapleteni do mocenského boje mezi různými skupinami v Kremu.

O mocenských vnitřních šarvátkách ale svědčí například i situace kolem Medvěděva, kterého si před časem vybral jako terč své kritiky Alexej Navalnyj.

„Možná si ještě mnozí pamatují, že Medvěděv v roce 2008 vystupoval jako liberál. Jeho změna je zřetelná, dnes je to také ultranacionalista, který nenávidí Západ. Býval to poslušný loajální úředník. Prezidentem se stal jen, protože neměl politické ambice,” připomněl Svoboda a uvedl, že si ho Navalnyj vybral dobře jako terč, protože se Medvěděv snažil působit slušně a loajálně.

„Jeho současné silné nacionalistické výroky se dají chápat tak, že se snaží vrátit na politický vrchol,” naznačil Svoboda.

Podle něj mají nyní největší moc lidé spojení se silovými složkami, jako je generální tajemník bezpečností rady Nikolaj Patrušev, jehož zástupcem je právě Medvěděv. Ani ten podle Svobody zřejmě nebude nástupcem Putina, naznačil však, že by však mohl umetat cestu svému synovi, odhaduje Svoboda a připomíná při té příležitosti, kolik potomků vysokých představitelů má vysoké posty.

Sankce proti Rusku mohou vnitřně zemi oslabovat

Svoboda také upozornil, že sankce Rusku způsobují v zemi nemalé obtíže. „Nebude to tak, že by Rusko padlo a přestalo úplně fungovat. První náznak sankcí díky bankéřům ustáli. Ale země se nebude už inovovat. U nich vyráběná letadla budou horší, protože budou mít horší součástky. Nebude se ze země vyvážet na trhy, které mají extrémně vysokou kupní sílu obyvatel. Ani Číňani nejsou ruskými spojenci – ti zvažují jen to, co je pro ně výhodné. A tak jim RF bude dodávat suroviny, avšak pod cenou, poněvadž Číňani si cenu budou sami diktovat,” popisuje možný vývoj Svoboda.