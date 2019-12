Na Evropu se žene vichr, který na Island udeřil silou hurikánu

„Ve čtvrtek začne zesilovat vítr nad Velkou Británií . V Irsku se nárazy větru zastaví až na 100 km/h a ve Francii se očekávají nárazy větru o rychlosti do 90 km/h,“ uvedla Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress. Během noci na pátek začne vítr zesilovat v zemích Beneluxu, v Dánsku a v Německu. Na severu by měl vítr podle předpovědních modelů dosahovat rychlosti až 110 km/h, v ostatních oblastech budou nárazy dosahovat rychlosti kolem 90 km/h.

Na západ Německa přinese tlaková níže vydatné dešťové srážky, ve zbytku země by mělo začít sněžit, a to dokonce i v nížinách. Postupně by se měly zvyšovat teploty a sněžení se změní na intenzivní déšť. Němečtí meteorologové proto varují před tvorbou náledí.