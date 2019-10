Je to papalášství a parazitování na Gottovi, plísní Kremlíka opozice

„Už jako děti jsme se učili, že předbíhat se nemá. Platí to stále. Na pietu se nechystám,” reagoval Novinkám na chování ministra dopravy lídr ODS Petr Fiala .

Stejně to vidí i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Je to otázka charakteru každého politika, zda se chová jako papaláš a zneužívá svou funkci. Je to trapné, když na pietní akci takto předbíhá. Papaláši předbíhají, politici čekají ve frontě,“ reagoval na postup Kremlíka Pospíšil.