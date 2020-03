Ruší se natáčení Avatara, Fantastických zvířat i Pána prstenů

V novém díle mají hrát Eddie Redmayne, Katherine Patersonová a Zoe Kravitzová. Na režijní stoličce by měl sedět David Yates. Pro studio Warner Bros. to byl jeden z hlavních komerčních filmů, od kterého si slibovalo jistý zisk. Již dříve ohlásilo, že se odkládá film The Batman a zpoždění nabírá také King Richard s Willem Smithem. Nejdříve se hýbalo s plánem kvůli špatnému počasí v Los Angeles, ale teď je natáčení definitivně odloženo.