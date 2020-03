Zavřené knihovny půjčují aspoň elektronické knihy

Když se před lety začaly mezi lidmi šířit první čtečky, nový formát leckterého fanouška literatury nejdřív zaujal a vzápětí odradil. Nabídka titulů byla slabá, investice mnohým nestála za to. Dnes se však při pohledu do katalogů knihoven, které půjčují e-knihy, dá říct, že si vyberou všichni. Jak milovníci současné literatury, klasiků i populárně naučných titulů, tak zájemci o učebnice a cizojazyčnou literaturu.

Letos by měla vyjít třeba Cesta na jih od Michala Ajvaze, Magorův zápisník od Ivana Martina Jirouse, ale i jedna z klasických českých detektivek Václava Erbena s kapitánem Exnerem.

V nabídce už jsou téměř dva tisíce titulů. Tempo vydávání se zrychluje, nyní knihovna produkuje tři sta e-knih ročně, čímž se zařadila k nejaktivnějším domácím vydavatelům. A protože kvůli pandemii koronaviru předpokládá i delší omezení provozu a rostoucí zájem o elektronické výpůjčky, začala plánované edice ještě posilovat. Každý den by měl být k dispozici nový titul.

„Zpočátku jsme měli v nabídce několik set titulů, dnes je to už více než deset tisíc e-knih. Většinou je to současná beletrie,“ uvedla Zuzana Hájková z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.

Pro čtenáře, kteří tuto službu ještě nevyužili, Hájková poskytla stručný návod. Postup je stejný i v případě dalších veřejných knihoven, které spolupracují se stejnými platformami. Zájemci se nejdřív musí registrovat na Palmknihách či Flexibooks, případně na obou, a potom si stáhnou do čtecího zařízení jejich aplikace. V katalogu své knihovny si vyberou e-knihu, požádají o půjčení a v aplikaci si ji pak stáhnou. To vše zabere jen pár minut.

A co českobudějovická knihovna už zjistila o svých čtenářích e-knih? Podle průzkumů se řada z nich registrovala jen kvůli této nové službě. Navzdory očekávání ji ale nevyužívá nejvíc nejmladší generace. Zájem roste u čtenářů nad třicet let, nejvíce si půjčují čtyřicátníci, následují padesátníci. Ani starším však nejsou nové formáty knih cizí. Nejstarší českobudějovické čtenářce e-knih je 91 let.