Kasteláni zvou na virtuální prohlídky

Památkáři ze správy státních hradů a zámků na severovýchodě Čech se totiž rozhodli, že budou denně přidávat videa ze svých objektů. Chtějí zájemce seznámit s památkou, její historií, nechat nahlédnout do jindy skrytých zákoutí a současně i trochu pobavit. A tak zatímco se grabštejnská kastelánka Iva Bártová zaměřila na stavební vývoj hradu a s kamerou vystoupala po 111 schodech hradní věže, aby se odtud rozhlédla do Čech i za hranice do Německa a Polska, její kolega z Hrubého Rohozce na úterním videu nevytáhne paty ze zámecké knihovny. Kastelán z Opočna Petr Kořínek zase pozval prostřednictvím exponátů na výpravu do Afriky či Severní Ameriky.